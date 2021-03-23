КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 57 мешканців захворіли, 64 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 321 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 53. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 439 ІФА-тестувань та 753 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять у м. Кропивницькому;
десять у м. Олександрія;
чотири у м. Знам’янка;
один у м. Світловодськ;
шість у Бобринецькому районі;
два у Вільшанському районі;
один у Гайворонському районі;;
один у Долинському районі;
три у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
чотири у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському райооні;
один у Новгородківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
один в Олександрійському районі.
Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 14 з м. Олександрія та стільки ж з Добровеличківського району, по 5 з м. Знам’янка та Вільшанського району, 3 в м. Світловодськ та стільки ж в Новомиргородському районі, 7 з Компаніївського району, а також по 1 жителю з Кропивницького, Маловисківського, Новоархангельського та Петрівського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 76-річну та 82-річну жінок з обласного центру.