КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 57 мешканців захворіли, 64 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 321 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 53. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 439 ІФА-тестувань та 753 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

шість у Бобринецькому районі;

два у Вільшанському районі;

один у Гайворонському районі;;

один у Долинському районі;

три у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському райооні;

один у Новгородківському районі;

один у Новоукраїнському районі;

один в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 14 з м. Олександрія та стільки ж з Добровеличківського району, по 5 з м. Знам’янка та Вільшанського району, 3 в м. Світловодськ та стільки ж в Новомиргородському районі, 7 з Компаніївського району, а також по 1 жителю з Кропивницького, Маловисківського, Новоархангельського та Петрівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 76-річну та 82-річну жінок з обласного центру.