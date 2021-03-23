НА КІРОВОГРАДЩИНІ РОЗПОЧАЛАСЯ ІМУНІЗАЦІЯ ВІД COVID-19 СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

На Кіровоградщині розпочався другий етап імунізації від коронавірусу, в рамках якого щеплення отримають сімейні лікарі.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Одночасно, за словами директора департаменту, триватиме вакцинація тих категорій громадян, які мають отримати щеплення на першому етапі – це медики, залучені до боротьби з COVID-19, і військові в зоні ООС.

«Загалом протягом другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров’я, соціальної сфери та працівників аптечних мереж», – додав Олег Рибальченко.

Як повідомлялося, в області запрацюють 25 стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Кожен матиме необхідну кількість дох вакцини.

Станом на 23 березня від коронавірусу щепилися 3022 жителів Кіровоградщини.

Станом на 23 березня охочих вакцинуватися від коронавірусу маємо 4414 жителів Кіровоградщини.