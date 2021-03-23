ПОНАД ТРИ ТИСЯЧІ ОСІБ ВАКЦИНУВАЛИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

У Кіровоградській області 3022 особи отримали щеплення від коронавірусу з початку кампанії імунізації населення станом на 23 березня.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

«В області імунізацію пройшли 2810 працівників медичних закладів і 212 лідерів громадської думки», – уточнив Олег Рибальченко.

Він додав, за минулу добу щеплення отримали 300 осіб.

Як повідомлялося раніше, з наступного тижня в області запрацюють 25 стаціонарних пунктів імунізації від коронавірусу.