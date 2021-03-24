КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 113 мешканців захворіли, 24 одужали, 3 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1272 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 33. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 420 ІФА-тестувань та 984 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять чотири у м. Кропивницькому;
чотири у м. Олександрія;
одинадцять у м. Знам’янка;
чотири у м. Світловодськ;
дев’ять у Благовіщенському районі;
три у Гайворонському районі;
чотири у Голованівському районі;
п’ять у Знам’янському районі;
чотири у Компаніївському районі;
п’ять у Кропивницькому районі;
чотири у Маловисківському районі;
шість у Новгородківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
сімнадцять в Олександрійському районі;
один в Онуфріївському районі;
один у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 4 жителів обласного центру, 5 з м. Олександрія, 8 з м. Знам’янка, 3 в Бобринецькому районі, по 1 з
Вільшанського, Добровеличківського, Компаніївського та Маловисківського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 63-річну жінку з обласного центру, 66-річного чоловіка з Маловисківського району та 66-річну жінку з м. Знам’янка.