КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 113 мешканців захворіли, 24 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1272 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 33. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 420 ІФА-тестувань та 984 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять чотири у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

одинадцять у м. Знам’янка;

чотири у м. Світловодськ;

дев’ять у Благовіщенському районі;

три у Гайворонському районі;

чотири у Голованівському районі;

п’ять у Знам’янському районі;

чотири у Компаніївському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

чотири у Маловисківському районі;

шість у Новгородківському районі;

один у Новоукраїнському районі;

сімнадцять в Олександрійському районі;

один в Онуфріївському районі;

один у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 4 жителів обласного центру, 5 з м. Олександрія, 8 з м. Знам’янка, 3 в Бобринецькому районі, по 1 з

Вільшанського, Добровеличківського, Компаніївського та Маловисківського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 63-річну жінку з обласного центру, 66-річного чоловіка з Маловисківського району та 66-річну жінку з м. Знам’янка.