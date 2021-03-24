Через закінчення договору про закупівлю уранового концентрату з 1 квітня на Кіровоградщині можуть припинити роботу уранові шахти. Заходи задля уникнення цієї загрози напрацювали в обласній раді.

За ініціативи голови обласної ради Сергія Шульги відбулася зустріч керівників профспілкових організацій Новокостянтинівської, Інгульської, Смолінської шахт, підприємства «Схід ГЗК» з народним депутатом України Юрієм Кузбитом.

Предметом обговорення стала загроза припинення роботи ДП «Схід ГЗК» вже з 1 квітня 2021 року. Як пояснив т.в.о. голови профспілкової організації підприємства Андрій Карпов, урановий концентрат, який видобувають на трьох шахтах Кіровоградської області, закуповує НАЕК «Енергоатом», проте договір про закупівлю діє лише до 1 квітня. Підприємством розробляється план припинення роботи шахт, включаючи заходи для мінімізації негативного впливу на екологію та зменшення соціальної напруги.

Представники шахтарів розповіли, що проблеми в роботі підприємства розпочалися близько десяти років тому, коли припинилося державне фінансування розвитку шахт. Відтоді розбудову перспективного родовища Новокостянтинівської шахти з найбільшим покладом урану в Європі проводиться за власний рахунок ДП «Схід ГЗК». У 2018 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ціну на урановий концентрат 75 доларів за кілограм, що нижче собівартості його видобутку. Таким чином, підприємство не лише не могло заробити на розвиток родовищ, але й було змушене значно скоротити працівників. З того часу заробітна плата робітників шахт також не піднімалась. На сьогодні середня заробітна плата по ДП «Схід ГЗК» складає 4344 гривні.

Голова обласної ради Сергій Шульга зазначив, що зупинка шахт матиме, без перебільшення, катастрофічні наслідки для області. Насамперед тисячі шахтарів і їхні сім’ї залишаться без засобів для життя, а різке припинення роботи шахт призведе до їх затоплення і забруднення підземних вод.

Спілкуючись із керівниками профспілкових організацій, народний депутат України Юрій Кузбит наголосив, що неодноразово порушував це питання перед Міністерством енергетики України та профільного Комітету Верховної Ради України. І повідомив, що ініціюватиме проведення круглого столу за участі Міністра енергетики України та представників шахтарів і підприємства.

За результатами обговорення визначено два кроки для вирішення проблемних питань ДП «Схід ГЗК» – укладання додаткової угоди про закупівлю НАЕК «Енергоатом» уранового концентрату та приєднання ДП «Схід ГЗК» до НАЕК «Енергоатом» як відокремленого підрозділу.