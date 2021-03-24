СУДИТИМУТЬ ПРОРЕКТОРА КРОПИВНИЦЬКОГО ВИШУ

Посадовцю інкримінують службову недбалість зі збитками на суму 225 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно посадової особи одного із університетів обласного центру за фактом службової недбалості (ч.1 ст. 367 КК України).

У ході слідства встановлено, що наприкінці 2019 року під час проведення капітального ремонту системи теплопостачання навчальних корпусів університету обвинувачений внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків не забезпечив належний контроль та перевірку обсягів фактично виконаних робіт на відповідність проєктно-кошторисній та звітній документації. Внаслідок вказаної службової недбалості, навчальному закладу спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 225 тисяч гривень.

Санкцією статті за цей вид злочину передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування провадження здійснювали слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.