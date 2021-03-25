ДУМКИ З ПРИВОДУ. О, ГОРЕ НАМ – РОЗМАЛЮВАЛИ ХАТУ!

Людям, які минулої суботи «порозважалися» навколо Офісу президента на Банковій, готують підозри. В поліції кажуть, що їм загрожує до 10 років ув’язнення. Що коїться, люди?!

Минулого року буковинців, які спаплюжили могилу в селі Стрілецький кут, засудили до 6 місяців позбавлення волі. У липні 2018-го мешканця Бахмута на Донеччині засудили до одного року буцегарні за вандалізм на кладовищі. У Немирові за сплюндрування братської могили вояків Другої світової двом хлопцям присудили по три роки умовно. Навіть в окупованому російськими фашистами Криму за облиття фарбою пам’ятника так званим «зеленим чоловічкам» винуватцю дали шість місяців.

По всій Україні таких випадків сотні! Плюндрують пам’ятники героям АТО, жертвам Голоксту, невідомим солдатам, Бандері, маршалам Жукову та Ватутіну, не кажучи вже про могили пересічних небіжчиків. Знаходять вандалів геть не завжди, скоріше навпаки.

А тут за те, що облили фарбою будинок, де працюють якісь клерки, українців хочуть засудити на 10 років кожного. За те, що на святе замахнулися? На стіни, всередині яких найнятий народом працівник, хай навіть під №1, відпрацьовує свою зарплатню? А ще там є своя пральня та хімчистка, де знищують сліди, які залишають працівники цієї VIP-контори. А ще – перукарня, друкарня тощо. Цей будинок навіть не є пам’яткою архітектури! Бо йому лише 82 роки, він вже кілька разів перебудовувався.

Ви розумієте, ви відчуваєте невідповідність злочину та кари? Коли у Немирові поглумилися над рештками 17 воїнів, які віддали життя за Батьківщину, злочинцям дали умовний термін. У Києві ж народ написав кілька образливих слів на президента (який, нагадаємо, офіційно оголосив себе слугою цього народу), та ще більше – на поліцію (написи A.C.A.B. означають all cops are bastards, тобто – «усі поліцейські – виродки»). Між іншим, у Кропивницькому такі можна бачити у десятках місць, найбільше, здається, на недобудові у Ковалівському парку. І що? Чи багатьох авторів цих надписів місцеві «копи» наловили? Та жодного! Бо, на правду, ніхто з притомних поліцейських не буде розшукувати пубертатних писак, які таким чином самостверджуються.

Але ж ми не в столиці. Тут, на периферії, головному поліціянту країни немає сенсу демонструвати, який він грізний міністр і як він зі своїми орлами невтомно полює на озброєних балончиками з фарбою хлопчаків. Просто соромно за всю цю історію. Та ловіть, звісно, бо й дійсно негарно вони зробили. Але більше, ніж на штраф, це дійство не тягне!

Натомість завгоспи ОПУ вже поскаржились, що для того, аби відмити фарбу та замінити два вікна, потрібні 2 мільйони! Оце масштаб! Хоча, якщо врахувати обов’язковий (а як без нього?!) «відкат»…

А тим часом столичні клінінгові фірми вже заявили, що готові виконати цю роботу за… 80 тисяч гривень. Думаю, що їхні кропивницькі колеги взагалі охоче погодились би й на вдвічі менші гроші.

Влада може бути ненависною. Може бути страшною. Але вона не повинна бути смішною, а гірше – такою, що викликає лише презирство…

Геннадій РИБЧЕНКОВ