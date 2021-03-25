КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:184 мешканці захворіли, 33 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 763 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 462 ІФА-тестування та 712 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок сім у м. Кропивницькому;
двадцять шість у м. Олександрія;
чотири у м. Знам’янка;
один у Благовіщенському районі;
десять у Бобринецькому районі;
три у Вільшанському районі;
шість у Гайворонському районі;
три у Голованівському районі;
сімнадцять у Добровеличківському районі;
два у Долинському районі;
два у Кропивницькому районі;
сім у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
три у Новомиргородському районі;
одинадцять у Новоукраїнському районі;
шістнадцять в Олександрівському районі;
два в Олександрійському районі;
дев’ять в Онуфріївському районі;
чотирнадцять у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 15 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, 2 з Гайворонського району, 3 з Добровеличківського району, по 1 з Новоукараїнського та Олександрійського районів, а також 4 в Новомиргородському районі.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з м. Кропивницький, 60-річну жінку з Олександрійського району, 71-річного чоловіка з Кропивницького району та 66-річного чоловіка з м. Знам’янка.