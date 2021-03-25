КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:184 мешканці захворіли, 33 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 763 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 462 ІФА-тестування та 712 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок сім у м. Кропивницькому;

двадцять шість у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у Благовіщенському районі;

десять у Бобринецькому районі;

три у Вільшанському районі;

шість у Гайворонському районі;

три у Голованівському районі;

сімнадцять у Добровеличківському районі;

два у Долинському районі;

два у Кропивницькому районі;

сім у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

три у Новомиргородському районі;

одинадцять у Новоукраїнському районі;

шістнадцять в Олександрівському районі;

два в Олександрійському районі;

дев’ять в Онуфріївському районі;

чотирнадцять у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 15 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, 2 з Гайворонського району, 3 з Добровеличківського району, по 1 з Новоукараїнського та Олександрійського районів, а також 4 в Новомиргородському районі.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з м. Кропивницький, 60-річну жінку з Олександрійського району, 71-річного чоловіка з Кропивницького району та 66-річного чоловіка з м. Знам’янка.