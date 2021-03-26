В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ФОТО)

На території стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадицій, охорони підсудних та охорони громадського порядку) військової частини 3011 Національної гвардії України в Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди Дня Національної Гвардії України сьогодні, 26 березня.

З професійним святом військовослужбовців привітали голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, голова обласної ради Сергій Шульга, керівництво міста та силових структур.

«Ви мужні, хоробрі воїни! Ви одними з перших вступили в бій із ворогом на сході нашої країни. Дякую за відданість присязі і гідне служіння українському народові. Дякую за те, що бережете наш спокій! Слава Україні і слава Героям!», – звернувся до Нацгвардійців очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

За відвагу, проявлений героїзм і заслуги перед українським народом у забезпеченні миру в країні керівники області й міста нагородили військовослужбовців відзнаками, грамотами і подяками.