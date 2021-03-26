КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 193 мешканці захворіли, 59 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 743 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 419 ІФА-тестувань та 745 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
шістдесят один у м. Кропивницькому;
двадцять сім у м. Олександрія;
чотирнадцять у м. Знам’янка;
один у Бобринецькму районі;
п’ять у Вільшанському районі;
один у Голованівському районі;
три у Добровеличківському районі;
шість у Знам’янському районі;
шість у Компаніївському районі;
чотири у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
сім у Новгородківському районі;
чотири у Новоархангельському районі;
п’ять у Новомиргородському районі;
двадцять два у Новоукраїнському районі;
сім в Олександрівському районі;
чотири в Олександрійському районі;
один в Онуфріївському районі;
сім у Петрівському районі;
п’ять у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 22 жителя обласного центру, 3 з м. Олександрія та стільки ж з Новоархангельського району, 6 з м. Знам’янка, 4 в Бобринецькому районі та стільки ж в Компаніївському районі, по 1 з Благовіщенського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів, 2 з Вільшанського району та стільки ж з Маловисківського району, а також 9 в Добровеличківському районі.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 74-річну жінку та 85-річного чоловіка з м. Знам’янка.