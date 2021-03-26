КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 193 мешканці захворіли, 59 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 743 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 419 ІФА-тестувань та 745 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят один у м. Кропивницькому;

двадцять сім у м. Олександрія;

чотирнадцять у м. Знам’янка;

один у Бобринецькму районі;

п’ять у Вільшанському районі;

один у Голованівському районі;

три у Добровеличківському районі;

шість у Знам’янському районі;

шість у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

сім у Новгородківському районі;

чотири у Новоархангельському районі;

п’ять у Новомиргородському районі;

двадцять два у Новоукраїнському районі;

сім в Олександрівському районі;

чотири в Олександрійському районі;

один в Онуфріївському районі;

сім у Петрівському районі;

п’ять у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 22 жителя обласного центру, 3 з м. Олександрія та стільки ж з Новоархангельського району, 6 з м. Знам’янка, 4 в Бобринецькому районі та стільки ж в Компаніївському районі, по 1 з Благовіщенського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів, 2 з Вільшанського району та стільки ж з Маловисківського району, а також 9 в Добровеличківському районі.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 74-річну жінку та 85-річного чоловіка з м. Знам’янка.