НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВЖЕ ЗАПРАЦЮВАЛИ 20 ПУНКТІВ ВАКЦИНАЦІЇ

У Кіровоградській області запрацювали 20 стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко під час засідання штабу ТЕБ та НС сьогодні, 26 березня.

«20 із 25 пунктів щеплень запрацювали на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Йдеться про обласний центр, а також Кропивницький, Новоукраїнський, Новомиргородський і Долинський райони», – уточнив Олег Рибальченко.

Він додав, ще 5 пунктів вакцинації запрацюють до кінця наступного тижня.

Станом на 26 березня в області від коронавірусу щепилися 4437 людей, за добу – 630.