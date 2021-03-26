НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИЛУЧИЛИ ПОНАД 1100 ТОНН ПІДРОБЛЕНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ФОТО)

Керівник одного з підприємств на території власної нафтобази організував незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність службових осіб одного із товариств області із виготовлення та реалізації паливно-мастильних матеріалів та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 1, 2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України).

За даними слідства, керівник одного з підприємств на території власної нафтобази організував незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів.

До протиправної діяльності залучив службових осіб інших товариств. Нафтопродукти – бензин (А-95, А-92), дизпаливо, розчинники реалізовував через автозаправну станцію, розміщену на території одного із сіл колишнього Світловодського району.

За місцем розташування нафтобази та АЗС проведено санкціоновані обшуки під час яких виявлено та вилучено понад 1100 тонн паливно-мастильних матеріалів та фінансово-господарську документацію.

Триває слідство.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління ДФС в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, УСБУ в Кіровоградській області.