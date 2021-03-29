МАЙЖЕ 187 ТИСЯЧ ПЕНСІОНЕРІВ ОБЛАСТІ ОТРИМАЛИ ПІДВИЩЕНІ ПЕНСІЇ

У результаті індексації 186 тисяч 500 пенсіонерів Кіровоградщини з 1 березня отримали підвищені пенсії. В середньому сума зросла на 230 гривень.

Про це повідомила начальниця головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Сімонян сьогодні, 29 березня.

«З початку року Пенсійний фонд здійснив чотири автоматичні перерахунки пенсій. З 1 січня 2021 року непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу, мінімальну пенсію за віком встановлено в розмірі не нижчому за 40% мінімальної заробітної плати – 2400 гривень. Також з 1 січня провели перерахунок пенсій 607 пенсіонерам-чорнобильцям, пенсія яких обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. У середньому збільшення відбулося на 859,71 гривні. А з 1 березня Пенсійний фонд перерахував пенсії 582 пенсіонерам льотного складу цивільної авіації. Пенсії зросли у 90 осіб в середньому на 1094,27 гривні», – уточнила Наталія Сімонян.

Вона додала, що в результаті перерахунків середній розмір пенсійної виплати станом на 1 березня 2021 року становить 3306,28 гривні, що на 21% більше, ніж у минулому році.

Зі слів начальниці управління, з 1 квітня Пенсійний фонд запланував здійснення автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.