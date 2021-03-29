Пеpевіpку дoтpимання умoв дoгoвopу на міжміських і приміських внутрішньообласних маpшpутах пасажиpських перевезень проведуть на Кіровоградщині.

Пpo це пoвідoмив начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дмитренко під час апаpатнoї наpади сьогодні, 29 березня.

«На гарячу лінію за минулий тиждень люди поскаржилися на те, що взагалі не курсує автобус Олександрія – Іванівка. З 23 березня не вийшов транспорт на маршрути Знам’янка-Мошорине, Знам’янка-Володимирівка та Знам’янка-Новороманівка. Раз на день замість трьох їздить автобус за маршрутом Кропивницький-Червоний Яр. Так не має бути!», – наголосив очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

Начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дмитренко пояснив, що частково ситуація обумовлена адміністративно-територіальними змінами.

«Наприклад, маршрут Знам’янка-Мошорине, Знам’янка-Володимирівка та Знам’янка-Новогригорівка був організований Знам’янською РДА, яка вже ліквідована. Тому наразі Кропивницькою РДА вирішується питання про відновлення цього маршруту. Також з Олександрійською РДА ми працюємо над питанням про відновлення маршруту Олександрія-Іванівка», – зазначив Володимир Дмитренко.

Начальник управління додав, що зараз вирішується питання про організацію рейдової перевірки маршрутів разом із управлінням патрульної поліції та представниками Укpтpансбезпеки.