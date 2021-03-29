НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПАЛИВА НА 16 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Члени регіональної міжвідомчої групи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів із початку року провели 109 перевірок автозаправних станцій.

Про це повідомив голова групи, заступник голови облдержадміністрації Сергій Шеремет сьогодні, 29 березня.

«Правоохоронці виявили 241 порушення законодавства, відкрили 2 кримінальні провадження, винесли 42 приписи та вилучили 1531,8 тонн пального на 16 мільйонів гривень», – зазначив Сергій Шеремет.

За його інформацією, порушникам законодавства правоохоронці нарахували штрафних і фінансових санкцій на суму 1,3 мільйона гривень.

«Також 20 березня працівники управління стратегічних розслідувань в області припинили на території міста Олександрії діяльність чотирьох АЗС, на яких здійснювалася реалізація паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії. Зараз розглядається питання про демонтаж обладнання на цих об’єктах», – додав Сергій Шеремет.

Як повідомлялося раніше, до складу міжвідомчої групи увійшли представники обласних ДПС, ДФС і ДСНС, управління Держпраці, Держпродспоживслужби, а також Держгеокадастру.