ОБВАЛИВСЯ ДАХ БАГАТОПОВЕРХІВКИ У КРОПИВНИЦЬКОМУ (ФОТО)

Вчора, 28 березня, в обласному центрі в п’ятиповерхівці по вулиці Яновського обвалилися бетонні плити перекриття даху в одному із під’їздів.

За попередніми даними квартиру на останньому поверсі намагались реконструювати.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.356 КК України – самоправство.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру власнику помешкання та найманим працівникам, які виконували ремонтні роботи.