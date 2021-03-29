Три пункти габаритно-вагового контролю на Кіровоградщині запрацювали в цілодобовому режимі з 29 березня.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Поліщук.

За його словами, інспектори Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією області та представниками облавтодору в цілодобовому режимі контролюють габаритно-вагові параметри вантажних автомобілів, щокурсують дорогами Кіровоградщини.

«З початку року Укртрансбезпека перевірила 2046 вантажних транспортних засобів. За результатами інспекцій представники органу контролю склали 46 актів та нарахували плату за проїзд дорогами загального користування у сумі майже 19 тисяч євро», – додав Сергій Поліщук.

Нагадаємо, в рамках програми «Велике будівництво» в області вже встановили два і ще стільки ж встановлять комплексів «зважування у русі».

Системи «зважування у русі» – це високоточне обладнання, яке працює при температурі повітря від -30°С до +40°С, його компоненти захищені від перевантажень, а також дощу і снігу. Номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, кількість осей, швидкість руху автомобіля визначаються автоматично.