КЕРІВНИК ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ВІДВІДАВ КРОПИВНИЦЬКУ ВИПРАВНУ КОЛОНІЮ (ФОТО)

Новопризначений керівник Кропивницької окружної прокуратури Володимир Ізотов відвідав Державну установу «Кропивницька виправна колонія №6» та перевірив стан дотримання конституційних прав засуджених осіб, які відбувають у ній покарання.

Під час візиту були відвідані камерні приміщення, виробничі дільниці, приміщення дисциплінарного ізолятора, їдальня та медична частина.

Разом з тим, прокурор поспілкувався із засудженими та провів особистий прийом. Підняті засудженими питання стосувались дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким тощо. На всі питання засуджених керівником окружної прокуратури надано змістовні роз’яснення.

«Я вперше в цій установі, щомісяця її відвідують прокурори з метою недопущення порушень вимог законодавства при утриманні громадян, – зауважив керівник окружної прокуратури, спілкуючись із керівництвом колонії, – Важливо пам’ятати, що попри те, що ці люди вчинили злочини й за це відбувають покарання у місцях позбавлення волі, вони не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу”.