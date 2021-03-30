КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 59 мешканців захворіли, 28 одужали, 6 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 443 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 74. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 490 ІФА-тестувань та 437 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять один у м. Кропивницькому;
сім у м. Олександрія;
один у м. Світловодськ;
п’ять у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
один у Гайворонському районі;
один у Добровеличківському районі;
два у Долинському районі;
один у Знам’янському районі;
п’ять у Кропивницькому районі;
два у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
один у Новомиргородському районі;
два у Новоукраїнському районі;
сім в Олександрійському районі;
один у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 2 з Бобринецького району, 4 в Долинському районі, 6 з Компаніївського району, 3 з Новомиргородського району та стільки ж з Олександрійського району, а також 1 житель з Олександрівського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про жінок 45, 56 та 61 років з м. Кропивницький, 63-річну жінку з Добровеличківського району, 75-річну жінку з Олександрійського району та 62-річного чоловіка з Новоукраїнського району.