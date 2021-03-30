КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 59 мешканців захворіли, 28 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 443 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 74. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 490 ІФА-тестувань та 437 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять один у м. Кропивницькому;

сім у м. Олександрія;

один у м. Світловодськ;

п’ять у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

один у Гайворонському районі;

один у Добровеличківському районі;

два у Долинському районі;

один у Знам’янському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

два у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

один у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

сім в Олександрійському районі;

один у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 2 з Бобринецького району, 4 в Долинському районі, 6 з Компаніївського району, 3 з Новомиргородського району та стільки ж з Олександрійського району, а також 1 житель з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про жінок 45, 56 та 61 років з м. Кропивницький, 63-річну жінку з Добровеличківського району, 75-річну жінку з Олександрійського району та 62-річного чоловіка з Новоукраїнського району.