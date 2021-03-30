НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ ВСІ 40 ПУНКТІВ ВАКЦИНАЦІЇ (ПЕРЕЛІК)

Чотири десятки стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу запрацювали на Кіровоградщині.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

За його інформацією, пункти щеплень працюють:

місто Кропивницький – 6 пунктів;

Кропивницький район – 13 пунктів: Аджамка, Бережинка, Грузьке, Володимирівка, В.Северинка, Миколаївка, Карлівка, Калинівка, Катеринівка, Созонівка, Соколівське, Первозванівка, Покровка;

місто Олександрія – 1 пункт;

місто Знамʼянка – 1 пункт;

місто Світловодськ – 1 пункт;

місто Мала Виска – 1 пункт;

місто Благовіщенське – 1 пункт.

селище Компаніївка – 1 пункт;

селище Онуфріївка – 1 пункт;

селище Вільшанка – 1 пункт;

Долинський район – 4 пункти: Долинська, Молодіжне, Гурівка, Братолюбівка;

Новоукраїнський район – 5 пунктів: Новоукраїнка, Комишувате, Рівне, Іванівка, Глодоси;

Новомиргородський район – 3 пункти: Новомиргород, Панчеве, Капітанівка;

Олександрівський район – 1 пункт: Єлизаветградка.

«Для першого-третього етапів вакцинації цієї кількості пунктів щеплення нам цілком достатньо. Однак, коли розпочнеться четвертий-п’ятий етапи, ймовірно кількість доведеться збільшувати. Наразі потужностей вистачає. Плюс у нас працюють і мобільні бригади», – додав Олег Рибальченко.

Станом на 29 березня від коронавірусу в області щепилися 4972 осіб.