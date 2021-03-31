СУДИТИМУТЬ ДЕКАНА КРОПИВНИЦЬКОГО ВИШУ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно виконувача обов’язки декана вищого навчального закладу обласного центру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3.ст. 368 КК України).

Наразі обвинувальний акт стосовно викладача скеровано на розгляд Кіровського районного суду.

Санкцією статті за цей вид злочину передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, з конфіскацією майна.

Неправомірну вигоду у сумі 11600 доларів США керівник факультету вимагав від одного з курсантів за участь у навчальних польотах закладу. Викрито викладача у службовому кабінеті, під час передачі першої частини обумовленої суми неправомірної вигоди у сумі п’яти тисяч доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.