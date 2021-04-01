ВЗАЄМОДІЯ Є. РЕЗУЛЬТАТИ БУДУТЬ

Днями у малій залі Кіровоградської ОДА відбулося засідання Громадської ради при обласній державній адміністрації. Вперше в Україні воно проходило в незвичному форматі, а саме: за участі заступниці голови Кіровоградської ОДА Світлани Лобанової, голови обласної ради Сергія Шульги, керівників окремих підрозділів облдержадміністрації та облради.

Головні питання, що розглядалися на засіданні: взаємодія Громадської ради з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реформи децентралізації в умовах нового адміністративно-територіального устрою.

На початку засідання голова Громадської ради Анатолій Войний зазначив, що в процесі такої взаємодії відбулися помітні зрушення у бік демократії, прозорості та доступності представників обох гілок влади. “Ці кроки назустріч показують, що з думкою Громадської ради як дорадчого органу вже почали рахуватись, тобто Громадська рада показала свою зрілість”, – сказав він.

Світлана Лобанова, заступниця голови ОДА Андрія Назаренка, від його імені передала присутнім такий меседж: “Його основні орієнтири в роботі незмінні: прозорість і відкритість. З ними він прийшов на посаду і намагається їх не порушувати. Ми готові так співпрацювати й надалі. Зараз у нас сформувалися нові території. Тому питання про взаємодію та децентралізацію дуже важливі. Думаємо, що наприкінці березня або на початку квітня ми проведемо раду громад в області. Запросимо нових голів, голів територіальних громад і будемо говорити в тому числі й про створення Громадських рад на цих територіях, щоб усі громадські організації, розташовані на цих територіях, брали активну участь у вирішенні усіх питань. Прошу, щоб усі проблемні питання, які є, ви озвучували голові обласної державної адміністрації та нашим колегам, керівникам структурних підрозділів. Ми відкриті й готові до співпраці”.

Голова обласної ради Сергій Шульга у свою чергу подякував за запрошення взяти участь у засіданні та зазначив: “Як представник місцевого самоврядування можу вас запевнити, що ми, депутати, готові співпрацювати з вами. Зустрічі з вами та іншими громадськими діячами проводяться постійно. Так, наприклад, ми дуже тісно співпрацювали з представниками ветеранських організацій. Після цього була напрацьована обласна програма. Хочу подякувати за вашу небайдужість, за ваше бажання змінити життя на краще. У цьому ми будемо вас підтримувати”.

Першим питанням, що було поставлено від учасників Громадської ради представникам влади на засіданні, стало питання доступності та безбар’єрності приміщень Кіровоградської облради та ОДА для людей з обмеженими можливостями. Конкретно – про заміну або ремонт ліфтового обладнання у приміщенні по вулиці Дворцова, 32/29, власником якого є обласна рада. Відповідь надав Сергій Шульга: “Зараз першочергової уваги потребують лікарні. Для того, щоб вони отримали пакет фінансування, потрібно зробити пандуси. Тому вносяться зміни до бюджету, щоб передбачити там безбар’єрність та доступність. “.

Інга Дуднік від ГО “Територія успіху”: “Крім громадського офісу, на четвертому поверсі розташована виконавча служба, куди теж мають потрапити люди з обмеженими можливостями, батьки з маленькими дітками, і винести їх на четвертий поверх на руках теж складно. Тому це питання стосується не лише громадського офісу. До того ж, він створювався для усіх організацій, а організація, наприклад, людей з інвалідністю не може користуватися цим офісом через те, що там немає належних умов. Але взагалі в обласних структурах, конкретно в медичних закладах, є проблема з ліфтами. Коли фізично ліфти є, а люди ними скористатися не можуть. Наприклад, в обласному онкодиспансері відвідувачі не можуть піднятися на сьомий поверх, не зважаючи ні на вік, ні на стан здоров’я. Ліфтерка на око визначає: людина хвора чи не хвора”.

На що Сергій Шульга зауважив директору департаменту здоров’я Олегу Рибальченку: “Візьміть це на контроль. Я думаю, що це явище типове для багатьох медзакладів”.

Олег Рибальченко прокоментував цю проблему так: “Питання пропускної спроможності є проблемою також для відвідувачів обласної лікарні. Стан ліфтів тут теж потребує перегляду”.

Далі голова обласної ради відповів на запитання про участь членів ГР в робочих групах, комісіях, конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів, які утворює обласна рада. “Коли представники громадських організацій висловлювали бажання бути присутніми на засіданнях постійних комісій, то усім це право було надано. Так, нами було оголошено п’ять конкурсів на посади керівників комунальних закладів, де у складі комісії з обласної ради буде один представник, з облдержадміністрації – один, від громадських організацій – два і від трудового колективу – теж два. Отже, кого ви виберете, той і буде там керівником. Але є прохання:підходити до цього виважено, дивитись на їхні якості, на їхній досвід, на бачення тих людей по розвитку цих комунальних підприємств”.

Наступне питання стосувалося проблем, що виникли останнім часом у обласного музею мистецтв. Їх озвучила директорка музею Тетяна Ткаченко. Одна з проблем стосується визначення місця евакуації музейної колекції та фондового зібрання. Як мінімум, на випадок екстреної ситуації вони мають бути переміщені до підвалу. Але приміщення музею такого підвалу не має. З великої кількості приміщень для цього був обраний приміщення Нацбанк. Але музею в оренду дали лише його частину, та й то на два роки й одинадцять місяців. Там планувалося розмістити експозицію, а у підвалі – фондове зібрання, яке налічує 17000 експонатів. На цей час у підвал перенесено гіпсову та мармурову скульптуру. На жаль, за словами пані Ткаченко, там постійно відбуваються пориви труб, скульптури плавають у воді, але ремонтні роботи не відбуваються. Також там немає пожежної сигналізації та опалення. Наприкінці 2019 року була завершена проєктно-кошторисна документація, і ремонтні роботи повинні були розгорнутися на початку 2020 року.

Як відомо, є закон про режим військового стану, де у статті 8-й, пункті 19 зазначено, що держава повинна забезпечувати евакуацію і збереження державної частини музейного фонду. Пані Ткаченко попросила представників влади врятувати музей і надати чітку відповідь про плани використання будівлі колишнього Нацбанку.

Відповідь надала директорка департаменту культури та туризму Уляна Соколенко: “Це пам’ятка національного значення. Минулого тижня ми подали на тендер проєктно-кошторисну документацію про реставрацію саме правої частини будівлі. Загальна вартість проєкту – 31 мільйон. Так, це аварійне приміщення. Тому нині розміщувати там будь-чого неможливо. Найближчим часом відбудеться засідання конкурсної комісії. Переможці визначаються на рівні міністерства культури. У нас є великі сподівання, що наш проєкт буде прийнято. Він розрахований на два роки. Якщо він пройде відбір, то цього року розпочнеться фінансування і проведення ремонтно-реставраційних робіт від даху до підвалу. У будівлі планується утворити культурний заклад типу Мистецького Арсеналу. Там будуть виставкові зали, приміщення для проведення різних форумів, конференцій, зустрічей на всеукраїнському рівні.

Член Громадської ради Геннадій Орєшков запропонував присутнім керівникам усіх рівнів звернути увагу на 38 статтю Конституції України (“Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами”) та на порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування державної політики, а представникам громадськості порадив правильно і вчасно подавати запит.

Заступник голови ГР та член робочої групи із сприяння розвитку малого бізнесу та підприємництва при облдержадміністрації Ігор Лісовий запропонував створити відповідні робочі групи у новостворених чотирьох районах. Пані Лобанова підтримала цю ідею.

Голова обласної ГО “Об’єднання болгар “Нашите хора” Сергій Осадчий висловив побажання мешканців віддалених західних регіонів області запровадити у транспортне сполучення рейкобус, тобто автобус, що рухається по залізничній колії. Він зазначив, що це недорогий вид транспорту і Укрзалізниця має на обліку такі рейкобуси. Сергій Осадчий вважає, що запровадження рейкобуса полегшить життя малозабезпеченим громадянам, дасть змогу вчасно діставатися до медзакладів та сприятиме розвитку туризму. Як він зазначив, керівництво облдержадміністрації вже підтримала цю ініціативу і до Укрзалізниці було направлено відповідний лист. Наступна його пропозиція – оновити систему комунікацій (телебачення, радіо, телефон) у західних регіонах.

Голова обласної ради Сергій Шульга запропонував Сергію Осадчому надати техніко-економічне обґрунтування та інші документи для вивчення цих питань експертами.

Начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова зробила презентацію про участь Кіровоградщини у реформі децентралізації. Вона зазначила, що у державі завершилася лише перша стадія реформи. “На жаль, нового закону про місцеве самоврядування, який стане ключовим і визначальним, ще немає”, – наголосила вона. За її словами, вибори голів територіальних громад пройшли демократично, і на території області утворилося 49 громад. Більшість органів місцевого самоврядування працюють фахово, але є й ті, що перебувають у фазі чекання. Основна філософія нового Закону про місцеві державні адміністрації – це автономія місцевого фінансування. Практично усі об’єкти соціокультурного призначення перейшли у власність громад без зміни призначення.

Насамкінець керівники інших департаментів та управлінь надали коротку інформацію про функціювання та фінансування їхніх структур в умовах децентралізації.

Зустріч громадських діячів та представників обох гілок влади була плідною і корисною. Усі поставлені питання будуть оформлені у формі запитів і поставлені на контроль.

Руслан ТРИПІЛЬСЬКИЙ