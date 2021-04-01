ГОНИТВА ЗА ВЕЛОЧЕМПІОНСЬКИМ ДРАЙВОМ

Вам ніколи не здавалось, що сонце та колесо сучасного кросового велобайка дещо подібні? Якщо ні – придивіться уважніше. Якщо ж ви це дійсно помітили, тож до вашої уваги перебіг чергового велотуристичного Чемпіонату області, що успішно відбувся минулої суботи, 27 березня, в Кропивницькому. Адже він співпав з першими дійсно теплими сонячними промінчиками, які для справжнього велотуриста нагадують спиці коліс його вірного друга.

Змагання проходили в особисто-командному заліку на дистанціях ІІ класу «Велокрос» та «Фігурне водіння велосипеда». У них взяли участь команди шкіл та закладів позашкілля Великосеверинівської, Катеринівської, Кропивницької, Мар’янівської, Новгородківської, Петрівської, Олександрійської, Світловодської, Соколівської територіальних громад, комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», Льотної академії Національного авіаційного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка -погодьтесь, пристойне представництво. Приємно було знову побачити велотуристів Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник» Криворізької міської ради, які успішно дебютували на наших теренах навесні 2019 року. І за численними побажаннями майстрів велотуризму цьогоріч було введено й «дорослий»залік – адже велотуристів колишніх не буває. Тож всі учасники склали три вікові, а отже, й відповідні залікові, групи: 2004 – 2006 років народження – старша; 2007-2009 років народження – молодша; 2003 року і старші – дорослі.

Першою дистанцією стала траса фігурного водіння велосипеда – своєрідна пілотажна кваліфікація. Слід відзначити, що перешкоди були однаковими для всіх, незалежно від тілобудови «вершників» та розміру рами та коліс. А це має значення, навіть якщо дивитись непрофесійним оком. Якщо ж глянути більш професійно (а автору цих рядків випала честь бути головним суддею змагань), то по тому чи іншому учаснику чи учасниці можна було визначити і рівень катання, й тренерську школу. Довжина дистанції становила cто метрів, профіль траси – асфальт. Тож на «кваліфікації» першими у старшій групі стали: серед хлопців – Єгор Лагунов («Мандрівник», м. Кривий Ріг), Максим Романенко (Соколівська ОТГ) та Богдан Огарков (Тарасівський НВК); серед дівчат – Юлія Кваша (Катеринівська ОТГ), Софія Гуцаленко (Світловодська ОТГ-2) та Христина Жабокрицька (Великосеверинівська ОТГ).

Серед пілотів та пілотес молодшої групи кращими виявились Іван Ушаков (Великосеверинівська ОТГ), Ярослав Судоль(Великовисківський ліцей Мар’янівської сільради) та Артем Осадчій (Світловодська ОТГ-3); Aнастасія Довганюк (Світловодська OТГ), Анна Клименко (Великовисківський ліцей Мар’янівської сільради) та Аліна Горюнова («Принцеси», м. Олександрія).

У дорослому заліку серед чоловіків трійку переможців сформували Антон Пустовіт (Cвітловодська ОТГ) та представники факультету фізвиховання ЦДПУ Володимир Волошин та Георгій Маляр (друге й третє місця відповідно). Дівоча трійка – Ірина Жердієва (ЦДПУ), Алевтина Залевська (команда «ДНО») та Катерина Приходько (ДЛАУ).

Другою заліковою дистанцією стала прокладена теренами Парку Перемоги велокросова траса загальною довжиною 1,3 кілометри. Слід зазначити, що погодні умови до останнього дня змушували коригувати як траєкторію траси, так і кількість та рівень складності необхідних перешкод. Остаточна конфігурація була визначена суддівською колегією вранці в день змагань -тож для всіх без винятку учасників вона стала певною несподіванкою. Адже, попри обов’язковий «показ дистанції» для всіх учасників помилок вистачало. І, дивна річ, найбільше їх робили дорослі учасники. Самовпевненість іноді підводить…

Тим не менше, всі учасники намагались або відігратись за прикрі результати на «фігурці», або ж закріпити отримані на ній здобутки. Тож у запеклій боротьбі кращим велокросменом знову став Антон Пустовіт зі Світловодська, другим «прилетів» Андрій Педченко («Мандрівник», м. Кривий Ріг), третім – Володимир Волошин (ЦДПУ). У жіночому заліку кращою була Алевтина Залевська, трохи відстала Катерина Приходько і останньою прикотила Ірина Жердієва – учасниці знову «розписали на трьох» призові місця.

Серед дівчат старшої групи кращими велокросерками стали Софія Гуцаленко (Світловодська ОТГ-2), Марія Пижик («Мандрівник», м. Кривий Ріг) та Христина Жабокрицька (Великосеверинівська ОТГ). Серед хлопців старшої групи кращими стали Акім Шаповал та Єгор Тихоненко (обидва з команди Світловодської ОТГ-1) та Максим Романенко (Соколівська ОТГ).

Першість на кросі у молодшій групі серед хлопців знову вибороли світловодчани – Артем Осадчій та Даніїл Астахов (обидва з команди Світловодської ОТГ-3), третім став Іван Ушаков (Великосеверинівська ОТГ); у дівчат перша трійка склалась з Наталії Замілацької («Принцеси», м. Олександрія), Анастасії Довганюк (Світловодська ОТГ) та Аліни Рябоштан (Великовисківський ліцей Мар’янівської сільради).

Найцікавіше відбулось у командному заліку – адже, за специфікою підрахунку, командне місце формується з суми місць кожного її учасника (склад кожної команди дві особи). Стосовно ж особистих підсумків кожного учасника команди, то вони визначались сумою часу, витраченого на кожну з дистанцій. Тож несподіванки були ще ті, особливо серед малят – адже їхнє представництво було найбільшим.

За сумою часу кращими серед хлопців молодшої групи стали Іван Ушаков (Великосеверинівська ОТГ), Ярослав Судоль (Великовисківський ліцей Мар’янівської сільради) та Артем Осадчій (Світловодська ОТГ-3); серед дівчат – Анастасія Довганюк (Світловодська ОТГ), Анна Клименко (Великовисківський ліцей Мар’янівської сільради) та Aліна Горюнова («Принцеси», м. Олександрія). У дорослому заліку подіум опанували вже згадані Антон Пустовіт, Володимр Волошин та Георгій Маляр, поруч з ними стали відповідно теж згадані Ірина Жердієва, Алевтина Залевська та Катерина Приходько. В старшій групі на подіумі розташувались вже згадані Єгор Лагунов, Максим Романенко та Богдан Огарков. Дівочий подіум опанували Юлія Кваша (Катеринівська ОТГ) та вже згадані Софія Гуцаленко та Христина Жабокрицька (друге й третє місця відповідно).

І ось починаються несподіванки – для когось приємні, для когось прикрі. У молодшій групі першими стають: команда Світловодської територіальної громади/ відділення КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у м. Світловодськ у складі Артема Осадчого та Даніїла Астахова (тренер Антон Пустовіт); команда «Кропивницькі кентаври-1» КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у складі Костянтина Колтунова та Віталія Куценка (тренер Максим Гуцалюк); команда Великосеверинівської територіальної громади у складі Івана Ушакова та Олександра Пухальського (тренер Віталій Дубовий).

У старшій віковій групі переможцями стали: команда Світловодської територіальної громади/ відділення КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у м. Світловодськ у складі Акіма Шаповала та Єгора Тихоненка (тренер Антон Пустовіт); команда Соколівської територіальної громади у складі Максима Романенка та Кирила Тимофеєнка (тренери Сергій Смутко та Віктор Тарасенко); команда комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник» Криворізької міської ради у складі Єгора Лагунова та Марії Пижик (тренер Андрій Педченко).

І, нарешті, майстри. Перше місце виборола «солянка» Світловодської ОТГ та Тарасівського НВК у складі Антона Пустовіта та В’ячеслава Скорохода, друге – майбутні фізвиховники ЦДПУ Володимир Волошин та Георгій Маляр, третє – ще одна «солянка», але КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у складі його директора Андрія Лісоти та одного з «Кропивницьких кентаврів» Віталія Токарчука.

Підсумовуючи день змагань, слід відмітити стрімко зростаючу кількість учасників (на першому Чемпіонаті області 2018 року зібралося ледь зо два десятки), популярність заходу за межами області (соколісники з Кривого Рогу приїздять вже вдруге й просяться на наступні змагання), зростає майстерність навіть серед наймолодших учасників. Водночас карантинні обмеження змусили відмовитись від участі не один десяток юних велотуристів з обласного центру та різних громад області. Але сонячне сяйво трохи розігнало ковідні віруси – а, отже, спортивному велотуризму в нашій області бути завжди. Шляхів вистачить на всіх.

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора та організаторів змагань