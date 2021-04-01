КОНКУРС «НАША ГРОМАДА» РОЗПОЧИНАЄ ПОШУК ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

29 березня телеканали ICTV та СТБ спільно з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запускають конкурс місцевих проєктів «Наша громада».

Головна його мета – підтримати активні та дієві громади, розповісти на національному рівні про місцеві досягнення і зміни у селах та малих містах, показати успішні ініціативи та фінансово підтримати обрану громаду у реалізації проєкту.

Учасниками конкурсу стануть дієві громади, які прагнуть розвивати на місцях освіту, медицину, комунальну сферу, підприємництво, культуру, туризм. До участі запрошуються активні громади України з населенням до 70 тис.

На початковому етапі учасники повинні представити свої ідеї експертному журі та інтернет-аудиторії. Громади, які отримають найбільшу підтримку за результатами голосувань, увійдуть у фінал, де матимуть змогу детальніше пропрацювати та захистити свою ідею.

– Програма USAID DOBRE спрямована допомогти територіальним громадам відповідати на виклики та користуватися можливостями децентралізації. DOBRE працює з фіксованою кількістю громад, але ми сподіваємось, що найкращі практики та ініціативи наших громад-партнерів надихатимуть інших.

Громади, які візьмуть участь у конкурсі, не лише матимуть шанс виграти грошовий приз – а й продемонструють свої ідеї та ініціативи для всієї України, які інші громади можуть застосувати на користь своїх мешканців, – сказав Браян Кемпл, керівник програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Громада-переможниця отримає не лише соціальний капітал та медійність, але і грошовий приз у розмірі 500 тис.грн на реалізацію проєкту.

– Із 1 січня було створено однакові умови для покращення послуг для громадян у всіх громадах. Зараз багато громад виходять зі стану реанімації і починають потроху рухатися самостійно, тож треба дати їм цю можливість, – зазначив В’ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій України.

– Думаю, що конкурс «Наша громада» зможе показати конкретні діючі проєкти та програми, розказати про позитивний досвід, мотивувати новостворені громади. Сподіваюся, «Наша громада» дасть поштовх для розвитку місцевого самоврядування, щоб у нього повірило ще більше людей.

Перед фінальним голосуванням експертного журі, яке пройде у вересні, телеканали ICTV та СТБ в ефірі «Фактів» та «Вікон» покажуть своїм глядачам проєкти 26 фіналістів. У сюжетах учасники зможуть більш наочно розказати про свою громаду та проект, а також чому саме їх ідея має перемогти та отримати кошти.

– Окрім підтримки успішних громад та їх ефективності, для мене цінність цього проєкту ще і в можливості розбудити активних, дієвих, небайдужих та свідомих українців. Хочеться, щоб наші люди нарешті зрозуміли – все в наших руках, якщо побороти інертність, пасивність і сподівання на когось, – коментує участь у конкурсі головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV Олена Фроляк.

– Нам треба навчитись домовлятись, прислухатись і слухати, навіть маючи розбіжності, нам треба заради чогось важливого та ціннісного нарешті об’єднуватись. Саме це можуть і повинні демонструвати просунуті громади і показувати приклад усій країні. Заради цього ми затіваємо такий проєкт.

30 вересня під час онлайн-трансляції церемонії нагородження члени журі оголосять переможця конкурсу.

Детальні умови участі у конкурсі можна дізнатись на сайті otg.fakty.com.ua.

Реєстрація учасників розпочинається 29 березня і триватиме до 30 квітня 2021 р.

Подати заявку можна на сайті otg.fakty.com.ua.