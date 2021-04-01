КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 203 мешканці захворіли, 25 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 995 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 33. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 321 ІФА-тестування та 626 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
п’ятдесят три у м. Кропивницькому;
двадцять шість у м. Олександрія;
дванадцять у м. Світловодськ;
двадцять у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
чотири у Гайворонському районі;
п’ятнадцять у Добровеличківському районі;
сім у Долинському районі;
сім у Компаніївському районі;
три у Кропивницькому районі;
сім у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
чотири у Новоархангельському районі;
чотири у Новомиргородському районі;
одинадцять у Новоукраїнському районі;
десять в Олександрійському районі;
одинадцять у Петрівському районі;
один у Світловодському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу: 6 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, по 1 в Гайворонському, Добровеличківському, Маловисківському та Новгородківському районі, 4 з Долинського району, а також 2 жителів з Компаніївського району та стільки ж з Петрівського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 83-річну жінку та 72-річного чоловіка з обласного центру, 81-річного чоловіка з Добровеличківського району та 64-річну жінку із м. Знам’янка.