КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 203 мешканці захворіли, 25 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 995 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 33. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 321 ІФА-тестування та 626 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятдесят три у м. Кропивницькому;

двадцять шість у м. Олександрія;

дванадцять у м. Світловодськ;

двадцять у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

чотири у Гайворонському районі;

п’ятнадцять у Добровеличківському районі;

сім у Долинському районі;

сім у Компаніївському районі;

три у Кропивницькому районі;

сім у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

чотири у Новоархангельському районі;

чотири у Новомиргородському районі;

одинадцять у Новоукраїнському районі;

десять в Олександрійському районі;

одинадцять у Петрівському районі;

один у Світловодському районі;

два в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 6 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, по 1 в Гайворонському, Добровеличківському, Маловисківському та Новгородківському районі, 4 з Долинського району, а також 2 жителів з Компаніївського району та стільки ж з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 83-річну жінку та 72-річного чоловіка з обласного центру, 81-річного чоловіка з Добровеличківського району та 64-річну жінку із м. Знам’янка.