ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ВИПРАВНИХ УСТАНОВ КІРОВОГРАДЩИНИ

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За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає працівників для виправних установ області.

Так, у Кропивницькому відкритими є 6 вакансій для молодших інспекторів відділу нагляду і безпеки. Обов’язки: несення служби на закріплених постах. Забезпечення режимних вимог, нагляду безпеки у слідчому ізоляторі. Здійснення контролю за вимогами законодавства щодо виконання та відбування кримінальних покарань. Що ж до вимог, то претенденти на посаду повинні мати досвід служби у Збройних Силах України, а от вимог до стажу роботи кандидатів на посади роботодавець не регламентує. Працювати за графіком доба через три. Розмір заробітної плати за усіма 6 вакансіями – 7500 грн.

Крім того, у виправній установі, що знаходиться у Петрівській територіальній громаді (Олександрійського району) є вакантними посади:

  • начальника відділення соціально-психологічної служби (повинен володіти даними щодо кримінально-правового та персонального вкладу засуджених відділення, щодня проводити обхід відділення, здійснювати прийом засуджених з особистих питань, проводити огляд зовнішнього вигляду засуджених, надавати психологічну підтримку засудженим). Заробітна плата: 10500 грн;
  • інспектора воєнізованої охорони (Обов’язки: здійснювати контроль за засудженими під час виконання ними робіт, видавати і контролювати використання інструментів, слідкувати за дотриманням порядку в бараках та на території виправної колонії, не допускати та усувати конфлікти між засудженими, проводити особистий обшук. Вимоги: Знання порядку переведення та умов тримання засуджених у ДІЗО, ПКТ та ДПК). Графік роботи: доба через дві. Заробітна плата: 9000 грн;
  • інспектора (пенітенціарна система) (обов’язки: нагляд за дотриманням порядку в бараках та на території виправної колонії, недопускання та усунення конфліктів між засудженими). Без вимог до спеціальності. Розмір заробітної плати: 6500 грн;

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості та Петрівської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

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