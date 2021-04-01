ЧИ БУДЕ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ДЛЯ ЧОРНОГО ВОРОНА?

Рік тому вустами тодішньої заступниці голови Кіровоградської ОДА Тетяни Волинець було заявлено, що урочище “Чорний Ворон” поблизу села Розумівка невдовзі перетвориться на “великий меморіально-історичний комплекс, який працюватиме цілорічно”. Тоді ж вона озвучила таке: “Ми вже повністю підготували проєктну документацію і повне планування майбутніх об’єктів і взялися до розроблення історико-культурного туристичного продукту”.

Ми вирішили дізнатися, що ж відбувається нині з обіцяним продуктом, чи отримав він статус історико-меморіального заповідника, хто і як працює у цьому напрямку. Сьогодні про це розповідають історик, краєзнавець, ідеолог проєкту Юрій Митрофаненко та директорка департаменту культури та туризму Кіровоградської ОДА Уляна Соколенко.

– Пане Юрію, попередні очільники обласної влади гордо заявляли, що урочище “Чорний Ворон” стане історико-меморіальним державним заповідником, і цей проєкт буде реалізований до вересня 2020 року. Ви часто водите туди екскурсії і можете пояснити, чи відповідає воно цьому статусу.

– Зараз ведуться роботи з облаштування заповідника, аби відповідати такому статусу. Зокрема, за минулий рік були проведені грандіозні роботи з облаштування дороги. Нині ми маємо сучасну дорогу від центру Розумівки до урочища. Я її називаю “Шлях Чорного Ворона”, що дуже важливо. Люди повинні розуміти, кому вони завдячують цим. На цю роботу пішло десять мільйонів гривень з державного бюджету. Не було б Чорного Ворона, не було б його подвигу – не було би цієї дороги.

Якщо усі обіцяні та заплановані заходи – у тому числі пам’ятник, каплиця, облаштування криниці та стоянки – будуть реалізовані, то цей простір буде відповідати заявленому статусу. Та наразі ми маємо лише те, що створено громадою. Але дуже приємно, що до цього все ж долучилася держава.

– Все ж таки що входить у поняття “великий меморіальний комплекс”?

– Тут я адресую вас до плану, який був затверджений на сесії обласної ради. Знаю, що там має бути пам’ятник. Яким ми його бачимо? Це має бути ворон, який сидить на кургані. Він символізує псевдо Миколи Скляра “Чорний Ворон”. Як відомо, Василь Шкляр обіграв Ворона в літературі, у відомому романі. Тому ми поставили перед архітекторами та скульпторами таке завдання: втілити образ Чорного Ворона у цьому меморіалі. І дуже добре, що тут долучилися до нас вояки, ветерани російсько-української війни. Ідея з хрестами відійшла, тому що там вже є декілька хрестів. Тому вирішили насипати курган там, де є братська могила, і зверху посадити ворона.

– Які архітектори, скульптори чи дизайнери брали участь в розробці цього проєкту?

– Долучався Володимир Рак, долучався Григорій Савченко. Принаймні, це ті, кого я бачив на засіданні комісії.

– Як просувається заявлений бренд “Холодний Яр починається з Кіровоградщини”, і що ви вкладаєте в нього?

– На це відповідь дала сама історія, дав Юрій Горліс-Горський. Це пам’ятне місце Миколи Скляра – Чорного Ворона. Частина Холодноярського плоскогір’я – це територія Кіровоградської області географічно, а у військово-політичному відношенні повстанці з нашого краю мали контакти з холодноярцями.

Бренд цей активно просувається. Про це свідчать екскурсії, вказівники та банери, де є малюнок із зображенням повстанця, який виконав відомий український художник Юрко Журавель. Є ідея використовувати цей малюнок і надалі на інших видах продукції. Переформатовується також експозиція у музеї історії села Розумівка, який був філією Олександрівського районного краєзнавчого музею

– Пані Уляно, а що вам відомо з цього приводу?

– Щодо заявленого бренду, то у департаменті немає ані інформації про це, ані його реальної розробки. Можливо, хіба що хтось неофіційно займався цим питанням…

– А щодо проєктно-кошторисної документації і повного планування об’єктів, про яке рік тому оголосила пані Волинець?

– Така документація ще не розроблена.

– То що насправді відбувається з означеним проєктом? Чи він має фінансування, куди підуть кошти?

– Цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 500 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації для створення цього історико-меморіального комплексу, яка буде передбачати розміщення об’єктів, планування територій, схематичні зображення інженерних мереж, будівель, господарських приміщень, автостоянок, зон відпочинку. Наразі офіційно затвердженого варіанту ще немає, він ще обговорюється з громадськістю. Досі достеменно не відомо, де стоятиме капличка, яким буде пам’ятник, якою буде загальна площа комплексу, бо не закінчено процес землевідведення другої ділянки. Днями, гадаю, закінчиться відведення другої земельної ділянки, і це дасть нам можливість оголошувати тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.

– Який статус матиме цей комплекс?

– Наразі це філія обласного краєзнавчого музею. Інші варіанти статусу ми поки не виносимо на розгляд обласної ради. Можливо, надалі з’являться якісь інші варіанти… Статус “Чорного Ворона” як історико-меморіального державного заповідника ніде не розглядався. Можливо, десь хтось про це і казав, але офіційно жодними документами це не підтверджено.

– То все таки хто нині працює над реалізацією цього проєкту?

– Працівники обласного краєзнавчого музею під керівництвом департаменту. Ми щодня моніторимо ситуацію, йдемо за планом. Після проведення тендеру буде визначений проєктант, який готуватиме проєктно-кошторисну документацію. І коли ми її отримаємо, побачимо загальний обсяг робіт і фінансові ресурси, які необхідні для створення комплексу. Далі визначимо, що робити першочергово.

Нині ми консультуємося з архітекторами. Але не факт, що вони займатимуться цим проєктом. Найматиме архітектора чи скульптора той проєктант, котрий переможе у тендері.

– А туристичні маршрути у цьому напрямку діють чи вони призупинені на період локдауну?

– Ні, цю місцину охоче відвідують туристи, адже у Розумівці і навколо багато цікавих локацій. Наскільки мені відомо, багато екскурсій туди возить Юрій Митрофаненко.

Ми плануємо провести там

масштабний захід: 28 квітня спільно з департаментом освіти і науки та обласним Центром туризму проходитиме обласний чемпіонат зі спортивного туризму. Також буде проведено краєзнавчу експедицію. Там же ми хочемо презентувати оновлений туристичний маршрут по локаціях Чорного Ворона та оновлений музей історії села. Якщо дозволить епідемситуація, очікуємо велику кількість учасників та гостей. Ми хочемо домогтися, щоб це місце було і зручним, і доступним, і затребуваним людьми.

Інтерв’ю вів Роман ЛЮБАРСЬКИЙ