КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 166 мешканців захворіли, 64 одужали, 7 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 891 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 23. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 290 ІФА-тестувань та 566 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімдесят три у м. Кропивницькому;

дев’ятнадцять у м. Олександрія;

сімнадцять у м. Знам’янка;

два у Бобринецькому районі;

три у Голованівському районі;

два у Добровеличківському районі;

десять у м. Знам’янському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

сім у Маловисківському районі;

три у Новоархангельському районі;

три у Новоукраїнському районі;

три в Олександрівському районі;

три в Олександрійському районі;

один в Онуфріївському районі;

два у Петрівському районі;

чотири у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 13 жителів обласного центру, 15 з м. Олександрія,18 в Гайворонському районі, 13 з Петрівського району, 2 жителів Олександрійського району та по 1 з Вільшанського, Добровеличківського й Онуфріївського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 7 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 72-річну жінку з м. Олександрія, жінку 79-ти років з Бобринецького району, 54-річного чоловіка з Добровеличківського району, 72-річну жінку з Благовіщенського району, 65-річного чоловіка та 68-річну й 72-річну жінку з обласного центру.