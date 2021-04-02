НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИЛУЧЕНО ТРИ ТОННИ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність групи осіб із виготовлення та реалізації алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку (ч.2 ст. 199 КК України).

За даними слідства, житель обласного центру організував на території області незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку.

До протиправної діяльності залучив жителів декількох районів області. Алкогольні напої – горілку реалізовував через продуктові магазини розміщені на території області.

Наразі за місцем розташування складу та магазину проведено санкціоновані обшуки під час яких виявлено та вилучено близько 3 тонн алкогольних напоїв.

Триває слідство в рамках статті 199 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, ВПК в Кіровоградській області ДКП Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.