ЧЕРЕЗ ЗАГРОЗУ ЗУПИНКИ УРАНОВИХ ШАХТ 5 ТИСЯЧ КРОПИВНИЧАН МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ВОДИ

Для вирішення цього питання голова обласної ради Сергій Шульга вбачає необхідність передачі водогону, який належить ДП «Схід ГЗК», до комунальної власності області.

Тож за ініціативи голови обласної ради відбулася робоча зустріч представників ДП «Схід ГЗК» та КП «Дніпро-Кіровоград» за участі першого заступника голови обласної ради Юрія Семенюка.

З 1 квітня 2021 року припиняє діяти договір про продаж державним підприємством «Схід ГЗК» уранового концентрату, при цьому воно має борг близько 790 мільйонів гривень. Відтак існує загроза зупинки шахт, а в результаті 5 тисяч осіб, які проживають на території села Сонячне Кропивницького району та мікрорайону Завадівка міста Кропивницького, можуть залишитись без води.

Для вирішення цього питання голова обласної ради Сергій Шульга вбачає необхідність передачі водогону, який належить ДП «Схід ГЗК», до комунальної власності області. Це може зайняти близько 4 місяці, а тому паралельно із вказаним процесом необхідно провести перемовини з постачальником електроенергії на шахти, для продовження роботи водогінної системи. Крім цього фахівці мають розробити логістику підвезення питної води для населення.

За результатами наради визначено напрямки роботи для передачі водогону. Наступну зустріч заплановано провести вже на наступному тижні.