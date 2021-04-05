“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 4192 жителів області, 3749 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 42,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 48 %.

443 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 113;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 140;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 28;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 56;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 35;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 29;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 42.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 27 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 3- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 4- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 650 вільних.