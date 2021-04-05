“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 4192 жителів області, 3749 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 42,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 48 %.
443 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 113;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 140;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 28;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 56;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 35;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 29;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 42.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 27 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 3- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 4- в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 650 вільних.