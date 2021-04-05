КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 108 мешканців захворіли, 37 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 330 ПЛР-тестування, в обласній лікарні ПЛР-тестування – не проводилися.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять шість у м. Кропивницькому;

п’ятнадцять у м. Олександрія;

п’ять у м. Знам’янка;

три у м. Світловодськ;

чотири у Бобринецькому районі;

три у Вільшанському районі;

два у Добровеличківському районі;

три у м. Знам’янському районі;

двадцять п’ять у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

п’ять у Маловисківському районі;

два у Новомиргородському районі;

чотирнадцять у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 1 з м. Олександрія, 15 з м. Знам’янка,

3 жителів з Олександрійського та Знам’янського районів, 2 з Новоукраїнського й Петрівського районів й по 1 з Новоархангельського й Онуфріївського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 72-річну жінку з м. Кропивницький, жінку 66-ти років з Онуфріївського району та 79-річну жінку з Добровеличківського району.