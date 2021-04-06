“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 55 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4231 жителів області, 3795 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 39,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 45,1 %.

436 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 108;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 142;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 33;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 47;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 31;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 32;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 43.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 30 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 4- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 2- в Олександрійській міській лікарні, 4- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 684 вільних.