“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 55 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4231 жителів області, 3795 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 39,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 45,1 %.
436 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 108;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 142;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 33;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 47;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 31;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 32;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 43.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 30 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 4- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 2- в Олександрійській міській лікарні, 4- в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 684 вільних.