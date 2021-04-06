КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 6 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 99 мешканці захворіли, 55 одужали, 5 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 6 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 387 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 49. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 357 ІФА-тестувань та 397 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять дев’ять у м. Кропивницькому;

двадцять три у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

сім у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

два у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

чотири у Добровеличківському районі;

один у м. Знам’янському районі;

два у Компаніївському районі;

одинадцять у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

три в Олександрійському районі;

один в Онуфріївському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 5 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, 8 з м. Знам’янка, 4 з Благовіщенського району, 8 в Бобринецькому районі, по 2 з Вільшанського, Знам’янського та Олександрівського районів, 1 з Добровеличківського та Маловисківського районів, а також 7 з Новомиргородського району, 3 жителів з Олександрійського району та стільки ж з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 5 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 83-річну жінку з м. Кропивницький, 69-річну жінку та 74-річного чоловіка з м. Олександрія, 83-річну жінку з м. Світловодськ та 63-річного чоловіка з Онуфріївського району.