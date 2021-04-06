НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІД КОРОНАВІРУСУ ЩЕПИЛИ 96-РІЧНУ ПІДОПІЧНУ ІНТЕРНАТУ

Імунізація літніх людей від коронавірусу триває в інтернатах на Кіровоградщині. Наразі щеплення отримали працівники та підопічні трьох закладів системи соцзахисту. Найстаршою провакцинованою є 96-річна жінка з Власівського пансіонату для ветеранів війни і праці з геріатричним відділенням.

Про це повідомив начальник департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров.

«Також уже щепили працівників і підопічних Онуфріївського геріатричного пансіонату та Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату. Всього наразі щеплення отримали 149 підопічних та 55 працівників закладів. Планується провести вакцинацію ще в дев’ятьох таких закладах»,- зазначив Олександр Догаров.

Як зазначалось раніше, на Кіровоградщині запрацювали всі 40 стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу.

Станом на 5 квітня імунізацію від коронавірусу пройшли 7602 жителів регіону, в черзі – 5516 особи.