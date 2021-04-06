НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЖІНКА ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ШАХРАЙСТВІ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКОМУ РОЗМІРІ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річній мешканці області за фактом шахрайства в особливо великому розмірі ( ч.4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, підозрювана, протягом 2019-2020 років систематично вчиняла дії, направлені на заволодіння грошовими коштами місцевих жителів шляхом їх обману.
Жінка організувала дію так званої фінансової піраміди, прикриваючись наданням послуг авторитетної банківської установи, в якій на той час працювала.
Наразі слідством встановлено близько десятка потерпілих.
Суми, на які підозрювана ошукала місцевих жителів, сягають сотні тисяч доларів США.
Наразі їй уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.