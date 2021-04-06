У ТРЬОХ ГОСПІТАЛЬНИХ БАЗАХ ОБЛАСТІ ЗБІЛЬШИЛИ КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК ПІД COVID-19

У Добровеличківській, Маловисківській і Знам’янській лікарнях збільшили кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко сьогодні, 6 квітня.

«Епідеміологічна ситуація змушує нас збільшувати кількість ліжок під ковід у госпітальних базах. Цей тиждень розпочався із +60. Тобто, по два десятки ліжок додали у Добровеличківській лікарні, Маловисківській і Знам’янській», – зазначив він.

Очільник Кіровоградщини закликав жителів регіону дотримуватися заходів безпеки, а тих, хто у групі ризику, – вакцинуватися.

«Хворих стає все більше. Третя хвиля ще агресивніша. Я вас прошу, не дивіться на те, що Кіровоградська область найменше уражена коронавірусом, порівняно з іншими регіонами. Хвороба підступна. Вона не обирає! Шануйте себе і дотримуйтеся заходів безпеки. Хто в групі ризику – обов’язково вакцинуйтеся! Здоров’я найцінніше, що у нас є. Бережіть його!», – звернувся Андрій Назаренко.

Як уже повідомлялося, станом на 6 квітня 436 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19. До апаратів штучної вентиляції легень підключено 30 тяжких хворих.

Нагадаємо, Андрій Назаренко доручив додатково придбати три апарати ШВЛ експерт-класу для обласної лікарні.