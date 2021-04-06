CЛУЖБОВА НЕДБАЛІСТЬ ЗІ ЗБИТКАМИ НА МАЙЖЕ 750 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ – ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ

Працівник поліції, будучи матеріально відповідальною особою, не вжив заходів щодо збереження ввіреного йому недобудованого багатоквартирного будинку в Кропивницькому.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків поліцейським державі завдано збитків у сумі 746 851 грн.

Працівнику поліції повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування провадження здійснюють слідчі територіального управління ДБР у м. Миколоєві, оперативний супровід – Кіровоградське управління ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.