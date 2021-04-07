АГРАРІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАСІЯЛИ 57% РАННІХ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Аграрії Кіровоградської області засіяли 37,3 тисяч гектар ранніми зерновими та зернобобовими культурами станом на 7 квітня.

Це 57% до прогнозованих показників, повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Чорна.

«Аграрії області посіяли ярий ячмінь на площі 27,1 тисячі гектар, що становить 55% до прогнозу. Горох посіяли на площі 6,4 тисячі гектар, це складає 53% до прогнозу. Прогнозні показники по посіву ярої пшениці виконані на 3,8 тисячі гектарах», – зазначила Марія Чорна.

За її словами, загалом зернові культури сільгоспвиробники регіону засіють на площі 915,1 тисяч гектарах, що складає 52% у структурі посівних площ.

«У цілому в області посів ранніх зернових і зернобобових культур проведуть на площі 65,5 тисячі гектарах, соняшника на 575,6 тисячі гектарах, цукрових буряків на 11,6 тисячі гектарах, кукурудзи на 366 тисячах гектарах, сої на 71,1 тисячі гектарах», – уточнила посадовиця.

Марія Чорна додала, що за попередніми даними, вся посівна площа сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств прогнозується в межах 1,7 мільйона гектар.