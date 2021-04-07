“КОВІДНІ” ЛІЖКА: МАЙЖЕ 60 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4229 жителів області, 3783 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 40,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 46,6 %.

446 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 107;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 146;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 28;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 50;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 28;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 39;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 48.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 24 тяжких хворих: 18 – в обласній лікарні, 3- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 2- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 669 вільних.

З початку вакцинації в області щепилися 8682 жителів, за добу- 610.