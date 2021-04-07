СЕСТРА ЗАБИЛА МЕНШОГО БРАТА ДО СМЕРТІ У ПІЩАНОМУ БРОДІ

Кіровоградська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного убивства 9-річного хлопчика у Добровеличківському районі, що мало місце в кінці березня (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За інформацією головного ювенального прокурора обласної прокуратури Алли Мороз, правоохоронні органи оперативно, по гарячих слідах, встановили та затримали особу, підозрювану в убивстві дитини.

«Це 21-річна сестра загиблого хлопчика. Дівчині повідомлено про підозру за статтею п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне убивство малолітньої дитини.

Підозрюваній за клопотанням прокуратури обрано найбільш сувору міру запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування.

На жаль, ця трагедія у с. Піщаний Брід – одне із найжахливіших убивств малолітньої дитини за мою практику, які траплялися на Кіровоградщині».