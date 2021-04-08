ВІДРЕМОНТУЮТЬ ДОРОГУ В НОВОУКРАЇНСЬКОМУ РАЙОНІ

Підготовчі роботи з поточного середнього ремонту ділянки 2+400-км 6+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121001 Мала Виска-Димине-Миролюбівка-Гаївка у Новоукраїнському районі стартують цього тижня за сприятливих погодних умов.

Про це повідомив директор ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» Анатолій Зорькін сьогодні, 8 квітня.

«Належна якість виконання ремонтів на автодорогах вимагає суворого дотримання будівельних норм і стандартів. Сприятливі погодні умови та середньодобовий температурний показник впливають на старт ремонтних робіт. Розраховуємо, що цього тижня розпочнемо підготовчі роботи», – зазначив Анатолій Зорькін.

Зі слів директора ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», на ділянці дороги планується улаштування двох шарів асфальтобетонного покриття та оздоблювальні роботи. Протяжність ділянки, яку планують відремонтувати, – 4 кілометри.

Анатолій Зорькін додав, що кошторисна вартість ремонту – 14 мільйонів гривень.

Як повідомлялося раніше, на Кіровоградщині розпочинають ремонтувати дорогу Кропивницький-Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка.