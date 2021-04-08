КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 217 мешканців захворіли, 30 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 803 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 38. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 529 ІФА-тестувань та 844 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят п’ять у м. Кропивницькому;

вісімнадцять у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

тринадцять у Благовіщенському районі;

дев’ять у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

один у Добровеличківському районі;

шість у Долинському районі;

п’ять у Знам’янському районі;

два у Компаніївському районі;

десять у Кропивницькому районі;

чотирнадцять у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

три у Новомиргородському районі;

тридцять три у Новоукраїнському районі;

вісім в Олександрівському районі;

сім в Олександрійському районі;

три в Онуфріївському районі;

чотири у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 12 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія та стільки ж з Долинського району, 6 з Вільшанського району, 5 з Компаніївського району та 3 жителів з Новоархангельського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 67-річну та 74-річну жінок з обласного центру, а також 73-річного чоловіка зі Знам’янського району та 68-річну жінку з Світловодського району.