ПОБИТТЯ СПЕЦІНСПЕКТОРА В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ – ДВОХ ОСІБ СУДИТИМУТЬ

У результаті нападу спецінспектор отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом лобної кістки, гематоми та множинні садини обличчя.

Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівнику спецінспекції Кропивницької міської ради ( ч.2 ст. 121 КК України).

Напад стався 5 жовтня 2020 року в обласному центрі.

Двоє чоловіків – 1991 та 1993 років народження у під’їзді багатоповерхівки, де проживає працівник спецінспекції, напали на останнього, звалили з ніг та завдали ногами та руками численних ударів в область голови.

За скоєне їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.