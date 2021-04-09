“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – 60 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 4542 жителів області, 4092 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 40,5 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 44,8 %.

450 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 110;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 152;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 30;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 43;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 32;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 41;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 42.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 34 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 7- в Центральній міській лікарні, 2- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 5- в Добровеличківській ЦРЛ, 1- в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 658 вільних.

З початку вакцинації в області щепилися 9822 жителів, за добу- 680.