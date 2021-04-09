“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – 60 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 4542 жителів області, 4092 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 40,5 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 44,8 %.
450 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 110;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 152;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 30;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 43;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 32;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 41;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 42.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 34 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 7- в Центральній міській лікарні, 2- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 5- в Добровеличківській ЦРЛ, 1- в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 658 вільних.
З початку вакцинації в області щепилися 9822 жителів, за добу- 680.