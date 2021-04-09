КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 207 мешканців захворіли, 75 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1045 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 36. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 225 ІФА-тестувань та 838 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

дев’яносто сім у м. Кропивницькому;

тринадцять у м. Олександрія;

вісім у м. Знам’янка;

чотирнадцять у м. Світловодськ;

два у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

два у Голованівському районі;

один у Добровеличківському районі;

вісім у Знам’янському районі;

три у Компаніївському районі;

два у Кропивницькому районі;

двадцять у Маловисківському районі;

одинадцять у Новоархангельському районі;

вісім у Новоукраїнському районі;

чотири в Олександрівському районі;

два в Олександрійському районі;

один у Петрівському районі;

сім у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 10 жителів обласного центру, 21 з м. Олександрія, 14 зі Знам’янського району, 5 з Бобринецького району, 7 з Вільшанського, 6 з Добровеличківського, 9 з Олександрійського, 1 з Онуфріївського та 2 з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 63-річну жінку з Долинського району та 80-річну жінку з обласного центру.