КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 207 мешканців захворіли, 75 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1045 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 36. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 225 ІФА-тестувань та 838 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
дев’яносто сім у м. Кропивницькому;
тринадцять у м. Олександрія;
вісім у м. Знам’янка;
чотирнадцять у м. Світловодськ;
два у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
два у Голованівському районі;
один у Добровеличківському районі;
вісім у Знам’янському районі;
три у Компаніївському районі;
два у Кропивницькому районі;
двадцять у Маловисківському районі;
одинадцять у Новоархангельському районі;
вісім у Новоукраїнському районі;
чотири в Олександрівському районі;
два в Олександрійському районі;
один у Петрівському районі;
сім у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 10 жителів обласного центру, 21 з м. Олександрія, 14 зі Знам’янського району, 5 з Бобринецького району, 7 з Вільшанського, 6 з Добровеличківського, 9 з Олександрійського, 1 з Онуфріївського та 2 з Петрівського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 63-річну жінку з Долинського району та 80-річну жінку з обласного центру.