СУБСИДІЇ: НАДІЙШЛИ КОШТИ ЗА БЕРЕЗЕНЬ

Для виплати житлової субсидії домогосподарствам Кіровоградщини, які отримують її через поштові відділення, надійшли кошти у сумі 78,4 мільйона гривень за березень 2021 року.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров.

«Житлову субсидію за січень-лютий 2021 року виплатили в повному обсязі. Наразі розпочали виплату житлової субсидії за березень. Кошти отримали вже 35,7 тисяч домогосподарств, які обслуговуються у поштових відділеннях», – зазначив Олександр Догаров.

Він додав, що за інформацією Міністерства соціальної політики України найближчим часом в область надійдуть 108,2 мільйона гривень для виплати житлової субсидії через банківські установи.