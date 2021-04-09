СУДИТИМУТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ГОРІЛКУ

За даними слідства, ділок з Олександрії з жовтня 2019 року по березень поточного року без відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів незаконно виготовляв алкогольні напої з використанням харчових ароматизаторів.

Діяльність протиправну розгорнув в одній із орендованих квартир м. Олександрія, а фальсифіковані напої реалізовував практично по усій території Кіровоградщини.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 20 ПЕТ-пляшок по 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, 2 ПЕТ-пляшки, об’ємом 10 літрів, горілки; 1 ПЕТ-пляшку на 10 літрів, заповнену коньяком; 1 картонний короб з поліетиленовим пакетом ємністю 10 літрів (типу «Bag-in-box»), заповнений незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки; 139 поліетиленових пакетів ємністю10 літрів кожний (типу «Bag-in-box»); 20 флаконів з харчовими ароматизаторами.

Відповідно до висновку експертизи виготовлені алкогольні напої не відповідали вимогам ДСТУ.

За скоєне чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.

Досудове розслідування провадження здійснювали слідчі СУ ГУ ДФС в Кіровоградській області.

Досудове розслідування здійснювали слідчі податкової міліції Кіровоградщини.

Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.