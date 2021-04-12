КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:149 мешканців захворіли, 38 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 квітня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 376 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімдесят вісім у м. Кропивницькому;

п’ять у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

шість у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

шість у Маловисківському районі;

одинадцять у Новоукраїнському районі;

дванадцять в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

чотири в Онуфріївському районі;

шість в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 36 жителів обласного центру та 2 з Маловисківського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 72-річного та 76-річного чоловіків зі Знам’янського району та 72-річного чоловіка з Олександрівського району.