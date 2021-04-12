КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:149 мешканців захворіли, 38 одужали, 3 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 376 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
вісімдесят вісім у м. Кропивницькому;
п’ять у м. Олександрія;
шість у м. Знам’янка;
шість у Компаніївському районі;
чотири у Кропивницькому районі;
шість у Маловисківському районі;
одинадцять у Новоукраїнському районі;
дванадцять в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі;
чотири в Онуфріївському районі;
шість в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 36 жителів обласного центру та 2 з Маловисківського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 72-річного та 76-річного чоловіків зі Знам’янського району та 72-річного чоловіка з Олександрівського району.