12 ПОМЕРЛИХ: КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 120 мешканців захворіли, 166 одужали, 12 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1355 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 34. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 407 ІФА-тестувань та 933 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят сім у м. Кропивницькому;

чотири у м. Знам’янка;

один у Бобринецькому районі;

два у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

вісім у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

сім у Компаніївському районі;

чотири у Знам’янському районі;

один у Кропивницькому районі;

дев’ять у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

вісім у Новоукраїнському районі;

один в Олександрійському районі;

один в Устинівському районі;

чотири в Олександрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 37 жителів обласного центру, 26 з м. Олександрія, 33 з м. Знам’янка, 5 з Гайворонського району, по 8 з Добровеличківського та Олександрійського районів, по 6 з Долинського та Новомиргородського районів, по 1 зі Знам’янського, Кропивницького, Голованівського й Онуфріївського районів, 11 з Компаніївського району, 10 з Маловисківського району, 3 з Новоархангельського району, 7 з Новоукраїнського району та 2 з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 12 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 89-річну, 72-річну, 81-річну та 80-річну жінок та двох чоловіків 74 та 80 років з обласного центру, чоловіків 55 років та 60 років з м. Знам’янка, 50-річного чоловіка з Бобринецького району, 73-річну жінку з м. Олександрія, 62-річного чоловіка з Долинського району та 58-річну жінку з Устинівського району.